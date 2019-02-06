نازحة سورية تقتل زوجها بالفياغرا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 05:28 صباحاً -

اوقفت قوى الامن في لبنان احدى النازحات السوريات في منطقة الدلهمية في قضاء زحلة، شرق لبنان، بعد ان قتلت زوجها بدس ثلاث حبوب من الفياغرا في كوب النسكافيه داخل خيمتهما في منطقة طليا، وتسببت الحبوب بتعرض زوجها الى جرحة قلبية توفي على اثرها.

واقيمت مراسم الدفن في احد مدافن النازحين السوريين في بعلبك، وغادرت زوجته منطقة طليا وعادت الى مخيم اهلها في الدلهمية بالقرب من تربل في قضاء زحلة.

وبعد تحريات وشكوى من اقارب القتيل اوقفت المعلومات الزوجة التي اعترفت على الفور بجريمتها التي اقترفتها بالتعاون مع عشيقها الذي اوقف ايضا.