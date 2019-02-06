شكرا لقرائتكم خبر عن زيزى عادل تقدم "الرجالة" لطرحها فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة زيزى عادل من تسجيل أغنية "عاملي معلم" والتي غيرت اسمها إلى "الرجالة"، وهى من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أكرم عادل، وميكس ماستر ماهر صلاح ومن المقرر طرحها خلال فى عيد الحب المقبل.

من ناحية أخرى طرحت مؤخراً زيزى عادل مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "ضحكة مصطنعة" على موقع يوتيوب، والتى لا تكتفى زيزى بغنائها وإنما قامت أيضًا بكتابتها إلى جانب تلحينها بنفسها، بينما التوزيع قام به الموزع إيهاب سمير.