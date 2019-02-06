شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوى الـ67، حيث إنه من مواليد شهر فبراير عام 1952.
وشاركت الإعلامية بوسى شلبى، مجموعة من الفيديوهات القصيرة، عبر حسابها على "انستجرام"، من الاحتفال بعيد الميلاد.
وشهد حفل عيد الميلاد، وجود عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقى، ونرمين الفقى، والفنانة وفاء عامر، التى حرصت على الغناء، وتألقت فى تقديم أغنية "بتنادينى تانى ليه".
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