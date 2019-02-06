تعرف على موعد العرض الخاص لـ"عيش حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: يقام العرض الخاص لفيلم عيش حياتك، الثلاثاء المقبل، بكايرو فيستيفال سيتى في التجمع الخامس. ويحضر العرض الخاص سامح حسين وساندى وإدوارد، ومحمد نور، وأحمد حلاوة، ومها أبو عوف وياسر الطوبجى وساميه الطرابلسي والمخرج تامر بسيونى. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي عن إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة.. ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، من تأليف وسام حامد.

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