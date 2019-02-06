راديكا أبتي تراهن على نجاح Wedding Guest بمشاهد البكيني.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

رغم تباين الآراء حول جرأة النجمة الهندية راديكا ابتي، صاحبة الأدوار الأكثر اثارة في بوليوود بالوقت الحالي، ورؤية البعض أن ظهورها المستمر شبه عارية لا يتناسب مع بلد محافظ كالهند، إلا أن الممثلة كثيرا ما تشعر بالإطراء وتصيبها حالة من السعادة لردود الفعل الإيجابية التي تحصدها من السوشيال ميديا على تلك الإطلالات الخارجة عن المألوف

راديكا ابتي Radhika Apte، التي لا تملك أي قيود على ارتداء البيكيني، والتي تعرف كيف تضخ الدم في عروق معجبيها ومتابعيها، ترى نفسها قادرة على التصدي لكل محاولات الانتقادات التي تتعرض لها، وتؤكد حرصها على التجديد سواء من الزي أو في الفن.

نشرت مجلة ibtimes الهندية الترفيهية لقطات للممثلة، اقتُطعت من مقطع فيديو دعائي لفيلمها الجديد The Wedding Guest وهي ترتدي بكيني ساخن، يُظهر جسدها على الشاطئ، وهو ما تسبب في خلق موجات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Twitter وInstagram، وقد قام معجبوها بقطع الجزء المذكور من المقطع الدعائي ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

The Wedding Guest هو فيلم إثارة تشارك فيه راديكا أبتي Radhika Apte مساحة شاشة مع النجم ديف باتل Dev Patel وجيم ساربه Jim Sarbh، يحكي الفيلم قصة رحلة رجل بريطاني في الهند وباكستان، وتلعب الممثلة دور امرأة تدعى سميرة، يأتي جاي (ديف) إلى قريتها ويخطفها.