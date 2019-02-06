مايوه كاترينا كايف يحدث جدلا

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أثارت الفنانة الهندية كاترينا كايف غضب رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي واستيائهم، بعدما قامت بنشر صورة لها وهي ترتدي مايوه برتقالي وتظهر بها منحنياتها الفاتنة، بأحد الشواطئ مما دفع البعض لانتقادها واتهامها بعدم احترام التقاليد الهندية العريقة.

حرصت الممثلة في أثناء التقاطها للصورة المنشورة على حسابها بالانستجرام، على عدم كشف المايوه كاملًا، حيث ظهر النصف الأسفل بالماء وهي تقلب شعرها، ورغم ذلك رأى البعض بخروجها على الموروث الثقافي للهند باعتبارها أحد الواجهات الشبابية التي يحرص العديد من صغار السن على أتباع طريقتها في الأزياء وتقليدها.

تصور كاترينا حاليا أحدث أعمالها السينمائية “بهارات”، برفقة النجم سلمان خان وإخراج على عباس ظفر، وكانت قد قدمت في 2018 عدد من الأفلام مثل Thugs Of Hindostan وZero مع النجمين الكبيرين عامر خان Aamir وشاروخان Shah Rukh Khan على التوالي، وهما العملان اللذان لم بحققا نجاحا يُذكر في شباك التذاكر المحلي والعالمي.

يضم “بهارات” الممثلتين ديشا باتاني وتابو، وهو يعد نسخة جديدة رسمية للفيلم الكوري “قصيدة إلى أبي” ومن المتوقع عرضه على الشاشات في عيد 2019.