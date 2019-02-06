حنان مطاوع تأثر قلوب محبيها بجلسة تصوير جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية حنان مطاوع، لجلسة تصوير جديدة، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي حسين باشا، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية.

حنان ظهرت، خلال الجلسة بإطلالة كاجول وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما زاد من اناقتها وجمالها.

جمهور الفنانة المصرية تغزل في جمالها وأناقتها، خاصة أنها اعتمدت ماكياج بسيط زاد من جمالها.

من ناحية أخرى تقوم حنان مطاوع، حاليا بتصوير فيلم «قابل للكسر»، وفيلم “قابل للكسر” ينتمي لنوعية أفلام السينما المستقلة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد خطاب، والفنانة رانيا شاهين، والفنان عمرو جمال، وهو من إخراج أحمد رشوان.

كما تشارك في فيلم “يوم مصري” الذي يجمعها مع الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ومحمد عادل، ودرة، وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداثه في يوم واحد، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، ومن يتواجدون فيه من دراويش السيدة بالإضافة للبلطجية.

الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع أميرة العايدي، ريهام عبدالغفور، مي سليم، باسل خياط.