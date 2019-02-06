ليدي جاجا تتألق خلال حفل عشاء الأوسكار الـ 91.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا خلال حفل عشاء الأوسكار رقم 91، والذي أقيم ، مساء يوم الاثنين، 4 فبراير، في فندق بيفرلي هيلتون، بحي بيفرلي هيلز، بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، بحضور نخبة من نجوم ونجمات هوليوود.

وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، فستان أبيض أنيق ابتعد عن الاثارة وغطى كامل جسدها، وتواجد ضمن الحضور النجم والممثل الأمريكي ذوي الاأصول المصرية رامي مالك برفقة حبيبته، والتي شهدت حضور الجفل معه، حيث أن رامي مالك مرشح لجائزة “أفضل ممثل في دور رئيسي” عن فيلمه “Bohemian Rhapsody”.

وحضرت النجمة الأمريكية، جلين كلوز المرشحة لجائزة “أفضل ممثلة في دور رئيسي” عن فيلمها “The Wife”، والنجمة ريجينا كينج والمرشحة لنفس الجائزة عن فيلمها “If Beale Street Could Talk”، وماهرشالا علي المرشح لجائزة “أفضل ممثل في دور مساعد” عن فيلمه “Green Book”.

كما تواجد فريق عمل الموسيقي والغناء لفيلم “A Star is Born”، وهم برادلي كوبر، ليدي جاجا، سام إيليوت، وكاتب الأغاني الأمريكي، مارك رونسون، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية، والفيلم مرشح لـ8 جوائز أوسكار، وهم “أفضل أغنية، أفضل مكساج موسيقي، أفضل فيلم في العام، أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل ممثلة في دور رئيسي، أفضل ممثل في دور مساعد، أفضل نص سينمائي مقتبس، وأفضل تصوير سينمائي”.

والجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار، يقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم الأحد الموافق 24 فبراير.​