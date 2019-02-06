دنيا بطمة توجه رسالة حادة لمنتقديها.. والجمهور يتهمها بالغرور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن استيائها الشديد من الانتقادات المسيئة التي توجه لها، ووجهت رسالة حادة لمنتقديها.

دنيا قالت، خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “أنا الفنانة دنيا بطمة من عائلة عريقة جدا معروفين بالخليج وأوروبا”.

وأضافت: “قبل ما تقول بطمة شل فمك قبل ما تذكروا دنيا الطخ فمك بالعسل لمن تقولوا دنيا بطمة تترعدوا دنيا بطمة هي اللي وقفت مع ملوك وقابلت ملوك وغنت لملوك وتوجت من عند ملوك”.

دنيا نشرت صورة لجواز سفرها المغربي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “وصل الأخضر قاهر الملايين.. على بركة الله”.

تعليق الفنانة المغربية أثار غضب متابعيها بشدة، واتهموها بالغرور، ووجهوا لها الكثير من التعليقات السيئة.

يذكر أن دنيا بطمة كانت قد وجهت مؤخرا رسالة لمنتقديها أيضا، قالت فيها: ” لست عاجزة عن قصف الجبهات ....لكن الصاروخ غالي والاهداف رخيصة”.

وكانت دنيا بطمة قد التقت مؤخرا بعدد من صديقاتها القدامى، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من هذا اللقاء الذي طغى عليه جو الألفة والانسجام.

دنيا ظهرت خلال الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بلوك جديد، حيث أطلت بعدسات لاصقة باللون الأزرق مع مكياج قوي، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة مميزة، مما منحها إطلالة مختلفة كثيرا.

الفنانة المغربية تألقت بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت كنزة من الصوف تجمع بين اللونين الأسود والبيج، مع بنطلون جينز، وانتعلت حذاء له رقبة عالية باللون البيج.