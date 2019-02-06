شهيرة: صوري بدون الحجاب مُسربة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شهيرة، عن حزنها الشديد من الضجة التي أثيرت مؤخرًا حول ظهورها بدون حجاب، برفقة الفنانة سهير رمزي.

وقالت شهيرة في تصريحات صحفية: «إن هذه الضجة هبل لأن لدينا أمور كثيرة يمكن أن نهتم بها أكبر من الصورة وشعرنا اللي ظهر فيها ودي مسألة شخصية ولا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل».

وكشفت شهيرة، أن الأمسية التي التقطت فيها الصور المتداولة، كانت مخصصة للنساء فقط، والهدف منها جمع تبرعات لصالح مستشفى أبو الريش، وخلال الحدث تقابلت مع هاني البحيري الذي جاء بدوره للتبرع نظراً لأنه مصمم أزياء، فطلب التقاط صورة معها والفنانة سهير رمزي.

وأضافت: «الصور المتداولة مسربة، إلا أن الكثيرين يفهمون مسألة الحجاب بشكل خاطئ، فالأهم هو تغطية الجسم بالكامل والتحلي بالأخلاق، وليس تغطية الرأس كما يظن البعض».

وأشارت إلى أنه يمكن أن تطل مرة أخرى وهي تضع الحجاب ومرة أخرى بدونه، لأنها أصبحت متقدمة في العمر ولها أن تخفف من تغطية رأسها ولكن هذا لا يعني أنها ستظهر بملابس غير لائقة فهي مازالت على احتشامها.

وتابعت : «لو رأى البعض أنني خلعت الحجاب لأن الحجاب بالنسبة لهم هو تغطية الرأس، إذن فأنا خلعته، فالسيدة ممكن تتخفف في سن معين ولكن المهم تكون محتشمة وكل مرحلة لها طبيعتها، ووضعي وأنا صغيرة غير وأنا كبيرة، أنا اتخض وممكن أموت لو ظهرت في صورة وجزء من جسمي باين».

وأكدت أنه لا يجب أن نختصر الالتزام بالدين في غطاء الرأس لأن عورة المرأة المغلظة في جسمها فلا تكشفه لغير محارمها.