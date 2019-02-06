بعد 24عامًا نشوى مصطفى تكشف سرًا عن مسلسل «الخروج من المأزق».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بمشهد من مسلسل «الخروج من المأزق»، والذي عرض في عام 1995، وظهرت فيه برفقة الفنانة إنعام سالوسة.

نشوى مصطفى، علقت على الفيديو قائلة: «كنت رفيعة أوي وصغيرة أوي مع الاستاذة العظيمة المحترمة القدوة إنعام سالوسة».

وأضافت: «مسلسل الخروج من المأزق بطولة الاستاذ يحيى الفخراني والاستاذ أحمد توفيق الله يرحمه وإخراج الاستاذ صفوت القشيري».

وكشفت أن المرشحة لدورها في المسلسل كانت الفنانة روجينا، ولكنها اعتذرت عن الدور وذلك بسبب ترشيح المخرج يوسف شاهين لها للمشاركة في فيلم «المصير».

من ناحية أخرى تستعد نشوى مصطفى، لتقديم برنامج جديد يحمل اسم «امي ولا مراتي»، على فضائية dmc، وهذا البرنامج ليس التجربة الأولى لنشوى في تقديم البرامج، حيث قدمت من قبل برامج : «نجومنا في اليابان، كاش تاكسي، 3 في واحد، سهرة وعشوة».

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية لنشوى مصطفى العرض المسرحي «سيلفي مع الموت»، والتي قامت بتأليفه أيضا، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما شاركت العام الماضي في مسلسل مع احمد فهمي بعنوان «الشريط الأحمر».