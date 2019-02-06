حورية فرغلى تبدأ تصوير «براءة ريا وسكينة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تصوير أحداث دورهم بفيلم “براءة ريا وسكينة”، والذي يكشف من خلاله المؤلف أحمد عاشور والمخرج عبد القادر الأطرش براءة ريا وسكينة فيما نسب إليهم من تهم منذ 100 عام.

ويعد العمل من أفلام الأكشن والإثارة حيث يكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة حيث إنهما كانا يستدرجان الجنود الأجانب ويقتلوهم ويدفنوهم، علي عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهم.

وتدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع أن يقلب العمل موازين التاريخ في العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة و اتهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم، ويشارك في بطولة العمل أحمد فلوكس ووفاء عامر.

وتشارك الفنانة المصرية حورية فرغلي، في السينما من خلال اشتراكها في فيلم “حملة فرعون” مع الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وأخر أعمالها هو فيلم “طلق صناعي” والذي حققت من خلاله نجاح كبير مع النجوم ماجد الكدواني ومصطفى خاطر و سيد رجب وبيومي فؤاد.