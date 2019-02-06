وفاء عامر مدافعة عن شهيرة بعد خلعها للحجاب: لم تكفرني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية وفاء عامر، على الدفاع عن الفنانة شهيرة، بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا بعد تخليها عن الحجاب.

وفاء عامر، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أشهد أني كنت أداوم علي حضور مجالس علم و دين في منزلها ولم تضغط علي ولم تقاطعني لأني مش محجبة وكانت تتابع كل أعمالي وتهنئني عليها وتثني علي أدواري وتنصحني لعائلتي ولم تكفرني..عن الفنانة شهيرة أتحدث».

وكانت الفنانتين شهيرة، وسهير رمزي، قد أثارتا جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد مشاركتهما في بزار خيري يختص بكل متطلبات المرأة وظهرتا فيه بدون الحجاب.

وكانت شهيرة قد دافعت عن نفسها بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قالت فيه: «ما زلت وسأظل كما أنا حبا لله ورسوله ولا نختصر الإيمان والدين في( غطاء رأس) ومع ذلك فقد أرتديته 25 سنه وأنا في عز عز شبابي ونجوميتي».

وأضافت: «ولما كبرنا شوية تخففنا قليلا ولكن مازلت على احتشامي تماما والله سبحانة وتعالى أعطانا هذا الحق مع الاحتفاظ بالحشمة التي تناسب السن وشكرا شكرا لكل أصدقائي اللي وقفوا معي أو ضدي وبحبكم كلكم».