رانيا يوسف تتخلص من همومها في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا يوسف ظهرت في الصور من أمام برج إيفل، حيث سافرت الفنانة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وعلقت قائلة: «باريس الجمال»، واختارت لها فستان مغطى ببالطو أسود طويل.

طلة رانيا البسيطة حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين حسدوها على زيارة هذه الأماكن الساحرة والتمتع بها.

رانيا تعرضت في الأيام الأخيرة لأكثر من أزمة، حيث انتشر لها فيديو فاضح منسوب إليها، ورفعت الفنانة دعوى قضائية على ناشر ومروح الفيديو ويتم التحقيق معه.

الفنانة المصرية أكدت أن هناك من يستهدفها ويستهدف سمعتها، ويحاول أن يسئ إليها هي وبناتها، مؤكدة أن الأمر زاد عن الحد المعقول، وأنها لن تسكت على حقها.

ونشرت رانيا أولى حلقات برنامجها عبر قناتها على «يوتيوب»، وكشفت من خلاله عن بعض عاداتها اليومية وقالت إنها تبدأ يومها بالقرآن الكريم، وأنها تأخذ فترة طويلة حتى تستيقظ.

رانيا أثارت الانتقادات بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان فاضح، وتعرضت للمساءلة القانونية وتأكدت النيابة من حسن نيتها وأخلت سبيلها.