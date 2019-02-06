منى زكي تجمع مليون دولار لصالح الأطفال اللاجئين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت النجمة المصرية منى زكي على حضور الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة “صوتنا” بالتعاون مع مجلة “هاربر بازار”، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بصفتها سفيرة اليونيسيف في الشرق الأوسط.

النجمة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كاشفة أنها نجحت في جمع تبرعات بلغت قيمتها مليون دولار، تم تخصيصها بالكامل لمساعدة الأطفال اللاجئين فى الذهاب للمدارس.

منى كتبت: ” لقد تشرفت بأن أكون في حفل Abu Dhabi Dream Ball، كسفيرة لليونيسيف للمساعدة في جمع ما لا يقل عن مليون دولار، للسماح على الأقل لـ5000 طفل لاجئ بالذهاب إلى المدارس، ليتمتعوا بمستقبل آمن ومزدهر”.

ودعت الجميع للتبرع، بقولها: “إنّ رعايتك وتبرعك سيساعدان الأطفال على تحويل أحلامهم إلى حقيقة”، ثم توجهت بالشكر لكل الجهات التي دعمت مبادرتها بتبرعات وصفتها بالسخية.

النجمة المصرية وجهت الشكر أيضا لكل من عمل على إطلالتها خلال الحفل، حيث أنها تألقت بإطلالة ساحرة، من تنسيق الإستايلست آرام قباني، حيث أطلت بفستان أسود طويل منفوش من أسفل قليلا، مكشوف الكتفين والذراعين، وهو من توقيع علامة أوسكار دي لارنتا.

منى أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية راقية، حيث ظهرت مرتدية ساعة وقرطين وخاتم من بولجاري، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها بلمسات خبيرة التجميل ثريا شوقى، وجمعت شعرها الفصير للخلف في تسريحة مميزة بأنامل مصمم الشعر رافي فازا.