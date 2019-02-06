شكرا لقرائتكم خبر عن ألبومات أنغام و فريق واما بتوقيع الموزع الموسيقى كريم أسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى كريم أسامة، إنه يتعاون مع المطربة أنغام فى ألبومها الجديد، والذى يحمل اسم "هابدأ م الآخر"، من كلمات عصام حسنى، وألحان مصطفى العسال، متمنيًا، وأضاف كريم لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع فريق "واما" من خلال أغنيتين بالألبوم الجديد للفريق، ومن المقرر أن يتم تسجيل كل هذه الأغانى خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن فريق "واما" يواصل تحضيراته لألبوم غنائى جديد ليكون جاهزا للطرح فى الأسواق صيف 2019، كما سيقوم خليل بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتها داخل مصر وخارجها.