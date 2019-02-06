شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مارفل تشوق منتظرى Avengers: Endgame بتريلر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة مارفل تريلر تشويقى لفيلم المغامرة والأكشن Avengers: Endgame، المقرر بدء عرضه في دور العرض الأمريكية يوم 26 أبريل القادم.

يشهد الجزء الرابع والأخير من السلسلة الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.

وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة " Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.