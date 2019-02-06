بالصور.. مصطفى بسيط يعلق على خطوبة شقيقه من إسراء خاطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا لخطوبة شقيقه أحمد على إسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر.
وعلق بسيط على الصور، قائلًا: "ألف مبروك أخويا الكبير أحمد بسيط وأختي القمر بنت القمر أسوو، على الخطوبة السعيدة العسل دي، وربنا يسعدكم ويخلي أيامكم كلها فرح، سعيد أكتر إنى أنا وخاطر وأحمد خاطر وعم خاطر العسل وماما خاطر بقينا نسايب حبيبى كلكم، ️ربنا يسعدكم".
يُذكر أن أحمد بسيط احتفل مساء الثلاثاء بخطوبته على إسراء خاطر شقيقة الفنان مصطفى خاطر.
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