ناهد السباعي تمارس الرياضة بـ"هوت شورت" ورشاقة إيمي سلطان.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضي:

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

يسرا

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

إيمي سلطان

نشرت الراقصة إيمي سلطان صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية التي أبرزت رشاقتها. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

أنغام

نشرت المطربة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت"، وهي تمارس التمارين الرياضية التي أبرزت رشاقتها.

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

دنيا بطمة

نشرت المطربة دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، ونالت إعجاب جمهورها.

أمينة

نشرت المطربة أمينة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

قمر

نشرت المطربة قمر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية جاكت فرو.