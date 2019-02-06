شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لطفى لبيب يظهر فى كواليس فيلم "بورصة مصر" بعد شائعات مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شائعات عن مرضه تارة ووفاته تارة أخرى، ظهر الفنان لطفى لبيب فى كواليس تصوير فيلم "بورصة مصر" بصحبة أبطال العمل، حسن حسنى ونجم التسعينيات على حميدة وريكو، أحمد صيام، وعلاء مرسى.



لطفى لبيب



لطفى لبيب

كانت شائعات قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول مرض الفنان الكوميدى لطفى لبيب، ونقله إلى أحد المستشفيات، وهذا ما نفاه الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما فى تصريحه لـ"الخليج 365"، إذ قال إن الفنان الكبير لطفى لبيب كان يتلقى العزاء فى والدته بالإسكندرية، وعاد إلى القاهرة منذ قليل ويتواجد فى منزله ويتمتع بصحة جيدة، مضيفًا أن كل ما تردد حول مرضه ما هى إلا شائعات مفبركة ليس لها أى أساس من الصحة.

فيلم "بورصة مصر" يشارك فى بطولته الفنان الكبير حسن حسنى، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، محمد جمعة، من تأليف علاء مرسى، وغادة حنفى، وإخراج أحمد نور.