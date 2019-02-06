شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح "أيام القاهرة للمونودراما" بمسرح الهناجر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة للمنودراما دورته الثانية غدا الخميس الموافق 7 فبراير بحضور عدد من المسرحيين المصريين والعرب بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون حفل الختام يوم الأحد 10 فبراير على نفس المسرح .



مهرجان ايام القاهرة للونودراما

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يترأس لجنة تحكيمه الدكتور سامح مهران ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويضم المهرجان عدد من الورش المسرحية منها ورشة الاضاءة المسرحية التي يقوم بتقديمها مصمم ومنفذ الاضاءة ابو بكر الشريف ورشة الكتابة والتأليف مع الكاتب محمود الحديني وورشة التمثيل والمونودراما مع المخرج ناصر عبدالمنعم ورشة الممثل والجسد مع المخرج والكيوجراف مناضل عنتر.