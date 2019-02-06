وصف ليلى علوي بحب حياته وهاجم أحمد موسى لهذا السبب.. مواقف في حياة فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنية مكونة من والدين و 5 أشقاء (بنتين و ثلاثة صبية) كان فاروق أصغرهم. توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

حصل الفيشاوي على بكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب في جامعه عين شمس كان الظهور الكبير له في فيلم "المشبوه" مع عادل إمام، وكان متزوجا من الفنانة المصرية سمية الألفي وأنجبا منها الفنان أحمد الفيشاوي و عمر الفيشاوى.

ونرصد لكم في هذا التقرير مواقف من حياة الفنان فاروق الفيشاوي:

سجن بسبب شيكات بدون رصيد

قال الفنان فاروق الفيشاوي مع الإعلامية سمر يسري في برنامج " ليلة" إنه دخل السجن في قضية شيكات بدون رصيد، مشيرا أنه اخذ مع عدد من رجال الاعمال قطع أرض من وزارة الاسكان لبناء مشروع إسكاني لعدد من الفنانين، وفشل المشروع وكان هو رئيس مجلس إدارة الجمعية ووقع شيكات على نفسه، فتم سجنه موضحًا أنه سدد ديونه كاملة.

الفيشاوي مع سمر يسري

إصابته بالسرطان

كشف الفنان فاروق الفيشاوى، في يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018، وخلال إلقاءه كلمته بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته رقم 34، وفي مشهد مؤثر وصادم، فاجأ الجميع بإعلانه إصابته بمرض السرطان، وطالب الحضور بعدم الحزن، ووعدهم بالانتصار عليه، بعدها أعلن الفنان فاروق الفيشاوي أن السرطان هاجمه في العظام.

ليلى علوي حب حياته

خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج " ليلة" قال الفنان فاروق الفيشاوي إن الفنانة ليلى علوي هي حب حياته مشيرًا أنه نادم على عدم الزواج منها، من جانبها ردت الفنانة ليلى علوي خلال لقائها بالإعلامي نيان أنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع والفنان فاروق الفيشاوي حر فيما يقوله رافضة التعليق على الأمر.

فاروق الفيشاوي في برنامج " ليلة"

ليلى علوي ترد

العلاج من الإدمان

قال الفنان فاروق الفيشاوي في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني أنه أقلع عن الادمان بسبب ابنه أحمد، الذي كان طفلا صغيرا وشعر بحيرة ولخبطة بسبب إدمان والده، وصارح " الفيشاوي" الصغير والده إنه لا يحب أن يراه هكذا فاقلع عن الادمان، واصفًا قرار الاقلاع عن الادمان بالليلة البيضاء.

هاجم أحمد موسى

قال الفنان فاروق الفيشاوي، خلال حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب، ببرنامج "100 سؤال"، على قناة "الحياة" إنّه لا يحب مشاهدة الإعلامي أحمد موسى، مُقدِّم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مشيرًا إلى أنّ نبرة صوت موسى لا تعجبه، وفق قوله، مشيرًا أن الإعلامي لا بد أن يتلقى دورات خاصة لتدريب صوته، مضيفًا: "مابحبش أشوفه، صوته بينرفزني".

من جانبه أجرى الإعلامي أحمد موسى مكالمة هاتفية مع الفنان محمود عبد العزيز أثناء عرض مسلسل "رأس الغول" وقال له إنه غاضب بسبب تعاون " عبد العزيز " مع فاروق الفيشاوي، وأوضح موسى أنه لن يشاهد مشاهد المسلسل التي يتواجد فيها الفيشاوي.

فاروق الفيشاوي يهاجم أحمدموسى

أحمد موسى يرد