انهيار وبكاء وظهور شهيرة بعد أزمة الحجاب وغياب حسام الحسيني.. لقطات من عزاء والد نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي

تصوير هاني رجب:

استقبلت الفنانة نهال عنبر مساء اليوم الثلاثاء مراسم العزاء في والدها محمد عنبر، بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور كثيف لنجوم الفن، وشهد العزاء عدد من اللقطات نرصدها لكم في التقرير التالي.

غياب حسام الحسيني

غاب الفنان حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر عن مراسم العزاء بسبب تواجده في دبي.

انهيار نهال عنبر

دخلت الفنانة نهال عنبر في نوبة بكاء خلال تلقيها عزاء والدها .

فيديو انهيار نهال عنبر

أول ظهور لشهيرة

التقطت عدسات الخليج 365 الفنانة شهيرة، في أول ظهور لها بعد أزمة الحجاب، حيث ظهرت شهيرة بـ"كاب" في أول ظهور لها بعد خلع الحجاب.

كانت شهيرة أثارت جدلاً كبيرًا بعد ظهورها مؤخرًا دون حجاب في إحدى الحفلات الخيرية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الحب.

وأكدت بعد هذه الواقعة في عدد من التعليقات عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن الحفل اقتصر على عدد من النساء وهو ما دفعها أن تكون على حريتها.

منى زكي أول الحضور

كانت الفنانة منى زكي أول الحضور من الوسط الفني في العزاء، وحرصت على الجلوس بجوار الفنانة نهال عنبر وعدم مفارقتها خلال مراسم العزاء.