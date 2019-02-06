شاهدوا شيرين عبد الوهاب مصدومة بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

بدت الفنانة شيرين عبد الوهاب مصدومة في برومو حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف”، وذلك على إثر سؤال يخص أزواجها الثلاثة. وفاء الكيلاني وجهت سؤالاً مباشراً لشيرين عبد الوهاب عن أزواجها الثلاثة لتقول لها: “أي من الجوازات الثلاثة اللي فرحتها أكبر؟”، ليبدو على الأخيرة الصدمة وعدم معرفتها الرد بشكل سريع.

كما تطرقت وفاء الكيلاني مع شيرين عبد الوهاب إلى مواضيع حساسة أخرى، مثل هل حاولت الانتحار في وقت سابق؟ ومن هي مطربة مصر الأولى، إلا أنها ردت على السؤال الأخير بأنه لا يوجد أي مطربة مثل شيرين.

ومن المنتظر أن تعرض حلقة شيرين عبد الوهاب من برنامجها تخاريف يوم الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تزوجا في ابريل 2018 بعد قصة حب جمعت بينهما.

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