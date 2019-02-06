والدة بسمة بوسيل عندما كانت في مثل سنها نسخة طبق الأصل.. تعرفوا إليها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

أشعلت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل المواقع بعد نشر صورة لها من طفولتها. وظهرت فيها برفقة والدتها وهي في مثل سنها الحالية.

وبدت بسمة فيما علامات الخوف واضحة على وجهها بسبب وجود شخص متنكر بزيّ غريب إلى جانبهما.

وتعليقاً على الصورة كتبت: “بعيداً عن الشبح اللي خلعتيني بيه.كل سنةوانت طيبة ياأغلى مافحياتي. كل سنة وانت سندي، كل سنة وانت طيبة يا أمي. أحبك”.

وتبين أنها احتفلت من خلالها بيوم ميلاد الوالدة وحققت في ساعات قليلة ما يقرب من 42 ألف إعجاب.

إلا أن أكثر ما لفت أنظار المتابعين هو الشبه الكبير بين المصممة ووالدتها بشكلها القديم. وركّزت الكثير من التعليقات على ذلك.

ومما جاء فيها: “ماشاء الله مامتك كتشبه لك الله يطول عمرها ويرزقك رضاها” و”انت مش شبه نفسك خالص وانت صغيرة” و”مامتك شبهك ربنا يخليها ويبارك في عمرها” و”انت شبه مامتك جداً وأكيد بناتك بحلاوتك ربنا يحميكم”.

كذلك نشرت بوسيل صورة أخرى لها بالأبيض والأسود ووجهت من خلالها رسالة إلى المنتقدين حيث أرفقتها بالتعليق: “إذا كنت لا تحبني وما زلت تشاهد كل ما أقوم به فأنت عزيزي معجب”.



كما ظهرت في صورة ثالثة بإطلالة جديدة حيث اعتمدت الشعر الأشقر الطويل. وهو ما أحدث جدلاً بين المتابعين حيث أبدى بعضهم إعجابه باللوك فيما رفضه بعضهم الآخر.