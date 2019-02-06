شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يعود للساحة الغنائية بألبوم جديد ..اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حالياً المطرب لؤى، على التحضير لألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، هذا بالإضافة إلى أغنية جديدة يواصل طرحها خلال الفترة المقبلة، من كلمات محمد البدري، وألحان أحمد البرازيلى.
يذكر أن لؤى شارك فى مهرجان القعلة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأحيا حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه.
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