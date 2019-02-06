فن ومشاهير

كايروكى أول فرقة غنائية تحكى رحلتها فى كتاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كايروكى فى القمة وقاعدين شوية".. هو الشعار الذى رفعته فرقة كايروكى ليعبر عنها وعن جماهيريتها فى المجال الغنائي المستقل بالتزامن مع إطلاقها ألبومها الأخير" نقطة بيضا" ودخولها مغامرة تنظيم حفلاتها الغنائية بنفسها تحت مسمى "امبراطورية كايروكى"، شعار ربما يفهم "غرورًا" فى بادئ الأمر، ولكنه يعبر بكل بساطة عن "جماهيرية" الفرقة، التى تعد "التوب" فى مصر حاليًا فى وسط المزيكا البديلة أو ما يعرف بـ"الأندرجراوند".

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وباعتبار كونها إحدى أقدم الفرق الغنائية فى مصر ويمتد مشوارها لأكثر من 15 سنة، ، قررت تسجيل قصة حياتها ورحلتها الموسيقية بشكل "توثيقي" فيما يشبه الفيلم الوثائقي، لكنها أبت أن يكون "مصورًا" وإنما مكتوبًا، لتقرر أخذ السبق فى كونها أول فرقة عربية تسجل رحلتها الغنائية وسيرتها الذاتية وقصة أعضائها الخمسة فى كتاب، حمل اسم "أيامى مع كايروكى" وشاركت به فى غمار معرض الكتاب الحالى، ولكنه ليس كتابًا ألفه أحد أعضائها، ولا يصنف تحت مصاف "السير الذاتية"، وإنما تجربة معايشة قام بها الكاتب والروائي ولاء كمال.

 

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"مش سيرة ذاتية ولا مجرد مقالات.. دي تجربة معايشة واقعية للفرقة"، هكذا لخص ولاء تقديمه قصة حقيقية من منظوره الخاص لكل ما يتعلق بكايروكي، من جذور الحياة الشخصية لأعضائها الخمسة وخلافاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض، وحتى نقل كواليس لحظات تسجيلهم لأغانيهم ومشاركتهم أكثر من 35 حفلة غنائية، لينقل للقارئ وجمهور كايروكي معايشة حقيقية للفرقة استمرت 400 يوم متواصل انفصل فيها عن حياته الشخصية وقرر العيش "حرفيًا" مع كايروكي، وأصبح الاستوديو الخاص بهم بمثابة بيته، وغاص في تفاصيل حياتهم حتى الشخصية جدًا، بدأها بالتحديد بأول يوم 19 مارس من عام 2017، وانتهى بآخر يوم معايشة 11 مايو 2018، بالتزامن مع أول حفلات "امبراطورية كايروكي".

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"كتبت الكتاب عشر مرات، والنسخة الأولى ضمت ألف صفحة" يكشف ولاء عن إعادة كتابته الكتاب عدة مرات مع محاولة ربطه كافة تفاصيل الفرقة الحياتية بشكل 54 فصلًا، مع اختصاره لنسخته الأولية عنه إلى 600 صفحة تم إصدارها رسميًا فى النسخة الأخيرة منه، وانقسمت تجربته مع كايروكي إلى مرحلتين، الأولى "معايشة" استمرت 400 يومًا، والأخرى الانشغال بالكتابة استمرت قرابة ال200 يوم، وانتهى من كتابته مطلع يناير الماضى، حتى صدر رسميًا فى معرض الكتاب بحفل توقيع جماهيري حاشد حضره أعضاء الفرقة الخمسة، يقول ولاء خاتمًا: "لولا شجاعة الفرقة إنهم يخلونى اقتحم تفاصيل حياتهم ويوفرولي كل سبل الراحة والشفافية، مكنتش التجربة طلعت بالمصداقية دي.. تجربة واقعية حقيقية، مليانة تفاصيل محدش يعرفها عن كايروكي".

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 ولاء كمال مع أمير عيد في حفل توقيع الكتاب 

 

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ولاء كمال مع أسرة كايروكي 

 

 

 

 

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