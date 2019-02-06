بالصور والفيديو | أول ظهور للفنان لطفى لبيب بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ساندي علي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من كواليس تصوير فيلم " بورصة مصر".

وظهر في الصور الفنان الكبير حسن حسني في أحدث ظهور له، والفنان الكبير لطفى لبيب في أول ظهور بعد أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا، والفنان على حميدة والذي يعود بعد غياب طويل، إلى جانب الفنانين ريكو، أحمد صيام، والفنان علاء مرسي.

وعلقت ساندي على الصور قائلة:"استنوني قريبًا في‏ ‏فيلم ‏ ‏"بورصة مصر ‏" من‏ ‏إخراج ‏الأستاذ ‏أحمد نور ‏بالتوفيق ‏ ‏إن شاء الله".

فيلم "بورصة مصر" يشارك فى بطولته الفنان الكبير حسن حسني، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة من تأليف علاء مرسي وغادة حنفى وإخراج أحمد نور.