بالفيديو.. علي ربيع : كنت طرف تالت في علاقة هنا الزاهد وأحمد فهمي

قال الفنان علي ربيع، خلال حلقة اليوم في برنامج "الراديو بيضحك"، المذاع علي محطة الراديو 90.90، إن الممثلة هنا الزاهد لا تشارك في مسلسله لرمضان المقبل "فكرة بمليون جنيه"، فهي منشغلة بمسلسلها مع الممثلوالسيناريست أحمد فهمي.
وأضاف ، أنه كان سببا في معرفة أحمد فهمي بخطيبته هنا الزاهد، دون أن يظهر انتباهه لذلك، وألمح إلى أن أحمد فهمي تقرب إليه
يذكر أن على ربيع يعكف على تصوير مسلسله الجديد داخل استوديو العزبة فى منطقة شبرامنت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى مشاهد أخري داخل إحدى المدارس فى شبرا ومنطقة جاردن سيتي.
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