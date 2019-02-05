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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:28 مساءً -
احتفل فريق عمل مسلسل “خمسة ونص” بمناسبة عيد ميلاد بطلة المسلسل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في كواليس تصوير العمل الرمضاني المقبل.
وفي التفاصيل نزلت نادين الى ساحة أمام موقع التصوير وصدمت بمفاجأة أعدها لها فريق العمل، حيث استقبلتها فرقة الزفة وأمامه قالب حلوى على شكل قصر.
ووثّقت نادين هذه اللحظات ونشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلة: “اكتر مرة بضحك من قلبي وبرقص وبنبسط، شكراً عيدي احلى معكم شكرا على المفاجاة الحلوة كان بدها استراحة من التصوير نغير جو”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. زفة ورقص وموسيقى احتفالاً بعيد ميلاد نادين نسيب نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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