شاهدوا.. زفة ورقص وموسيقى احتفالاً بعيد ميلاد نادين نسيب نجيم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:28 مساءً -

احتفل فريق عمل مسلسل “خمسة ونص” بمناسبة عيد ميلاد بطلة المسلسل الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ في كواليس تصوير العمل الرمضاني المقبل.

وفي التفاصيل نزلت نادين الى ساحة أمام موقع التصوير وصدمت بمفاجأة أعدها لها فريق العمل، حيث استقبلتها فرقة الزفة وأمامه قالب حلوى على شكل قصر.

ووثّقت نادين هذه اللحظات ونشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلة: “اكتر مرة بضحك من قلبي وبرقص وبنبسط، شكراً عيدي احلى معكم شكرا على المفاجاة الحلوة كان بدها استراحة من التصوير نغير جو”.