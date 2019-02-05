مليون محب يشارك نانسي عجرم فرحتها بابنتها في يوم واحد!

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متابعة بتجــــــــــــــرد: تحقق أغنية “ليا” التي طرحتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم كإهداء خاص لمولودتها الجديدة انتشارًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة نانسي عجرم الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
أغنية “ليا” من كلمات منير بو عساف، ألحان نبيل عجرم شقيق نانسي وتوزيع باسم رزق.
وكانت نانسي عجرم قد تلقت سيلًا من التهنئات من زملائها الفنانين، أهل الصحاقة والإعلام ومحبّيها في مختلف أنحاء العالم.
الجدير ذكره أن أغنية “ليا” تتصدّر منذ طرحها قائمة الفيديوها الأكثر تداولًا على “يوتيوب”.
لمشاهدة فيديو أغنية “ليا”:
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