مفاجأة جديدة من أحمد الشريف إلى جمهوره – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد النجم التونسي أحمد الشريف لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية باللهجة اللبنانية، تحمل اسم “يومي” انتهى أحمد الشريف مؤخرًا من تسجيلها وهي من كلماته، ألحان هادي عبد المقصود وتوزيع سامي معتوفي.

وتعتبر هذه الأغنية الثانية التي يطرحها أحمد الشريف بعد عودته إلى الساحة الفنية، حيث سبق وأطلق في عام 2018 المنصرم أغنية بعنوان “مني اسمعي” من كلماته وألحانه وإخراج محمد علي القصدلي.