بالفيديو| والدة ريهام سعيد تتسبب في انهيارها على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

دخلت الإعلامية ريهام سعيد في نوبة بكاء بسبب مداخلة هاتفية من والدتها على الهواء في حلقة اليوم من برنامج "صبايا الخير"، المعروض على قناة الحياة.

وقالت هدى والدة الإعلامية ريهام سعيد " الله اختص ريهام سعيد بهذه الفرصة لمساعدة الأطفال المصابين مشيرة أن ريهام أكثر من يشعر بالأطفال".

وأضافت والدة الإعلامية ريهام سعيد أن ريهام كانت في طريقها للسجن، وقالت قبل ترحيلها "أنا شايلة هم الأطفال الصغيرين مين اللي هيقف جنبهم".

وانهارت ريهام سعيد بالبكاء بعد مداخلة والدتها ولم تتمالك دموعها وطلبت من المخرج الخروج لفاصل.