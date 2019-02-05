بالصور| إلهام شاهين ونبيلة عبيد وأشرف زكي يشاركون في عزاء والد نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

توافد عدد من نجوم الفن على عزاء والد الفنانة نهال عنبر، والذي يقام مساء اليوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان من بين النجوم، الفنانات نبيلة عبيد، وإلهام شاهين، ووفاء عامر، وعفاف شعيب، ويسرا، وريم البارودي، إلى جانب أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج أحمد البدري، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

كما شهد العزاء خلال الساعات الأولى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شهيرة، بشرى، لقاء سويدان، رانيا محمود ياسين، إنجي وجدان، ومنى زكي، ورجاء حسين، والإعلامية لينا شاكر، وشيرين، ودلال عبد العزيز.