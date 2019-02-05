تأجيل حفل توزيع جوائز "كتاب ونقاد السينما".. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تأجل حفل توزيع جوائز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لمسابقة الفيلم الروائي المصري الطويل، بسبب مشاكل تقنية.

ويقام الحفل مساء الأربعاء 13 فبراير الجاري، بدلا من الأربعاء المقبل، بقاعة الحضارة بالمركز القومي للفنون التشكيلية بدار الأوبرا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وبشأن الجوائز، فقد كشفت اللجنة عن الفائزين وهم فاز شريف دسوقي بجائزة التمثيل عن فيلم "ليل خارجي"، وحصلت الفنانة غادة عبد الرازق على أفضل ممثلة دور أول عن فيلم "حرب كرموز"، بينما حصلت الفنانة دلال عبد العزيز على جائزة التميز عن فيلم "كارما"، بينما حصل الفنان مصطفى خاطر على جائزة أفضل وجه صاعد رجال عن فيلم "طلق صناعي"، وميرهان مجدي على أفضل وجه صاعد نساء عن "ورد مسموم".

وجاءت جائزة أفضل تصوير مناصفة بين رءوف عبد العزيز عن فيلم "كارما"، وفيدريكوسيشكا عن فيلم "يوم الدين"، بينما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة أحسن موسيقى تصويرية عن "تراب الماس"، وأفضل ديكور لمحمد أمين عن فيلم "طلق صناعي"، وأحسن مونتاج للمونتير باهر رشيد عن فيلم "حرب كرموز".