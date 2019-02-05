علقت الفنانة آمال ماهر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي حفلها فى مسرح المنارة، كاتبة:" الموسيقى اللي بنصدقها هي الموسيقى اللي تقدر توصل لأخر جزء في إحساسنا".
وأضافت :"أتمنى إن يكون احساسي وصل يوم الحفلة.. أنا سعيدة بدعمكم للألبوم وأني شفتكوا في مسرح المنارة.. إلي جيلسة كتير تابعوني".
يذكر أن أحيت آمال ماهر، منذ قليل، حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح المنارة في التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
وحضر الحفل المطرب أحمد فهمي، ومحمد نور، ومي كساب، وهاني رمزي، ومحمد الشرنوبي، وسارة الطباخ،
وافتتحت آمال حفلها بأغنية "أصل الإحساس" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، حرصت في بداية فقرتها على الاعتذار عن تأخر الحفل، كما وجهت كلمة شكر لفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، بعدها قدمت "قالو بالكتير يومين" التي حصدت المزيد من هتافات الإعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر تعليقًا على حفلها في مسرح المنارة: اللي جي لسة كتير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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