مي عز الدين لـ زينة في عيد ميلادها: التصوير واخدني منك يا قمري

كتب - أحمد أيوب:

هنأت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الفنانة زينة، بعيد ميلادها الـ42، كاتبة: "التصوير واخدني من عيد ميلادك يا قمري .. كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة مي، ربنا

يحميكي أنتي وولادك يا رب .. بحبك يا زينتي".

يُذكر أنّ زينة ترفض تمامًا نشر أية صور لطفليها التوأمين، وعدد قليل جدًّا من داخل الوسط الفني من

تعرّف إليهما عن قرب، وسبق وأن ألمحت بشعورها بوجود خطر على طفليها، والتزم أصدقاؤها المقربون بتعليماتها بعدم نشر أية صور أو مقاطع فيديو يوجد فيها أحد الطفلين.