هنأت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الفنانة زينة، بعيد ميلادها الـ42، كاتبة: "التصوير واخدني من عيد ميلادك يا قمري .. كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة مي، ربنايحميكي أنتي وولادك يا رب .. بحبك يا زينتي".
يُذكر أنّ زينة ترفض تمامًا نشر أية صور لطفليها التوأمين، وعدد قليل جدًّا من داخل الوسط الفني من
كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين لـ زينة في عيد ميلادها: التصوير واخدني منك يا قمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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