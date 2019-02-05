أحمد حاتم يصدم الجميع بحديثه عن العلاقة بين الرجال والنساء.. شاهدوا ماذا قال!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:55 مساءً -

استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع على فضائية dmc، النجم الشاب أحمد حاتم الذي تحدث عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الوقت الحالي.

أكد حاتم أن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة اختلفت الآن حيث طغت المادية والمصلحة على العلاقة بينهما، وأكد أن هناك عدة أنواع من الرجال، حيث أصبح هناك نوع لا يحب أن يفكر في نوعية الهدية التي سوف يحضرها لزوجته أو خطيبته وإنما يعطيها مبلغاً من المال لتشتري هي ما تريد.

وأكد أن هناك نساء أصبحن يطلبن بأنفسهن أن يأخذن المال بدلاً من الهدية وهو ما جعل العلاقة بين الرجال والنساء تتحول إلى المصلحة.

وقال إنه لا يقبل أن تغضب زوجته لمجرد أنه لم يعطها رأيه في طعامها، أو يجدها غاضبة ولا تريد الإفصاح عن السبب، وأنه سيعطيها العذر إذا كان سبب الغضب نسيانه يوم ميلادها.