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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:55 مساءً -
في محاولة جديدة منها لنفي الشائعات حول سوء علاقتها بزوجها، عادت الفنانة سمية الخشاب لتستغل صفحتها على تطبيق انستغرام للتعبير عن حبها لأحمد سعد.
وشاركت متابعيها بمجموعة من الصور مع زوجها ونسقا ملابسهما بشكل مميز، ولبسا اللون الابيض وبدت سمية نحيفة وجميلة وبغاية السعادة مع سعد، وعلقت على احدى الصور قائلة “انت فرحة جت لعندي بعد عمر من التعب”.
وعلى صورة ثانية قالت: “انا وحبيبي يا عين يا ليل”.
بدوره، نشر احمد صورة اخرى لهما “يا رب حب طول العمر يا رب”.
كذلك نشرت الخشاب مقطع فيديو تحدثت فيه عن عودتها لمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، بعدما كانت قد اهملت هذا الامر بسبب اهتمامها بعملها الفني الجديد.
واعتبر العديد من المتابعين ان الخشاب وسعد يحاولان تثبيت ان علاقتهما الجيدة وخالية من المشاكل، على عكس ما يحاول البعض ابرازه..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. سمية الخشاب تثير ضجة بقصة حبها لأحمد سعد وتكافح لاستمرار زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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