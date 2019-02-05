متابعة بتجـــــــــــــــــرد: شاركت الديفا سميرة سعيد الجمهور بصور حصرية، تُنشر للمرة الأولى من جلسة تصوير ألبوم “يوم ورا يوم”.
وأشارت سميرة سعيد في تعليقها على الصور إلى أن المصوّر يوسف نبيل فاجأها بها وأعربت عن فخرها به وكتبت: “مفاجأة رائعة من الصديق يوسف نبيل للقطات مختلِفة من ألبوم يوم ورا يوم.. تُنشر للمرة الأولى.. شكراً يوسف أنا فخورة بك”.
الجدير ذكره أن ألبوم “يوم ورا يوم” صدر في عام 2002 وحقق حينها نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء البلدان العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة رائعة.. سميرة سعيد تكشف عن صور تُنشر للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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