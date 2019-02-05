بعد ضجّة "خيانة" خطيبها.. روان بن حسين: أنا مختلفةٌ عن أشكال الخليجيات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أصبحت تتعمّد إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فضحها لخيانة خطيبها ثم التراجع والاعتذار له ولأهلها، إذْ ظهرت في لقاء تلفزيوني تحدّثت خلاله عن الفتيات الخليجيات بطريقة اعتبرها البعض "سيئة"، وبها "غرور" وإهانة لهن.

وقالت روان في تصريحاتها التلفزيونية، إنها لا تعلم سبب شهرتها، مشيرةً إلى أن الأمر قد يكون جاء بالصدفة أو بالخطأ، أو لكون شكلها مختلف إلى حدّ كبير عن الخليجيات.

وأوضحت بن حسين: "أنهيت دراستي في الجامعة بلوس أنجلس، وكنت معجبة بشخص وأكتب عنه في "إنستغرام" وكنت أضع صوري الخاصة".

وأضافت: "بدأت في الحصول على الكثير من المتابعين، قد يكون شكلي وجمالي السبب، خاصةً أنني مختلفة عن شكل الخليجيات، هن يتمتعن ببشرة سمراء وعين غامقة، وأنا بيضاء وعيوني زرقاء وأتكلم كويتي، صار الناس يكتبولي مدبلج مركبين صوت ليش شكلك شذي".

وأردفت: "أنا أخذت هذا الشكل من أمي الفلسطينية، لذا قد يكون جمالي وطريقة ارتدائي للأزياء سبب شهرتي على السوشيال ميديا".

وفور تداول فيديو المقابلة التلفزيونية، انهالت التعليقات الهجومية على الفاشينيستا الكويتية، خاصةً من جانب الفتيات الخليجيات، حيث أكّدت الكثيرات على أن هناك كويتيات يتمتعن بجمال فائق ولكن لا يظهرن أو يبحثن عن الشهرة على مواقع التواصل مثل روان.

ومن بين التعليقات الهجومية: "ما أدري وايد جميلات بالكويت بس ما يدورون فلوس من ورا إعلانات"، وقالت ناشطة: "تقول انشهرت بالغلط يعني معترفة إن وجودها غلطة وماله داعي.. خلاص كملي الخطوة الثانية واعتزلي السوشال ميديا".

وكتبت أخرى: "على أساس هي نازلة من السماء ومخلوقة من نور، أصلاً هي دخيلة على المجتمع الكويتي وما تمثل إلا نفسها".

وكانت روان قد فتحت النار على خطيبها الذي أعلنت منذ أيام الانفصال عنه بسبب خيانته لها، مشيرةً إلى أنه قام بتحويل حسابه على "إنستغرام" من خاص إلى عام حتى يصبح مشهورًا على حسابها، إلا أنها عادت ونشرت صورة لها معه، لتعتذر عما بدر منها تجاهه، ووصفته بـ"حب حياتها".