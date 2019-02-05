شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 6 أفلام من الشرق الأوسط أحدها مصرى بمهرجان برلين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى يوم 7 فبراير الجارى فى دورته الـ69، وذلك بعرض فيلم The Kidness Of Strangers" طيبة الغرباء" وهو من إخراج الدنماركية لونى شارفيج وهو الفيلم الذى يشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان وهو إنتاج مشترك بين الدنمارك وكندا والسويد وفرنسا وألمانيا.

الفيلم يتناول كفاح أبطاله فى الحياة وتفاصيلهم اليومية فى شتاء نيويورك، ورغم التحديات التى تواجههم يرصد الفيلم كواليس حياتهم، والفيلم من سيناريو مخرجته لونى وبطولة طاهر رحيم وزوى كازان وأندريا ريزبورو وكاليب لاندرى جونز، وغيرهم.

فى المقابل يشارك فى المهرجان 6 أفلام من الشرق الأوسط من بينهم فيلم مصرى وهم كالتالي:

Aidiyet التركي



De quelques événements sans signification المغربي



Kiz Kardesler التركي



Liqa’lm Yadhae المصري



Of Fathers and Sons’ السوري