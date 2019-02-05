شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم السينما الصينية رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة فى "شرم الشيخ الآسيوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدى أحمد على، اختيار الصين ضيف شرف المهرجان فى الدورة المقبلة المقرر انعقادها فى الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

ومن جانبه قال الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفنى للمهرجان إن رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة سوف يكون المخرج الصينى الكبير شيه فى Xie Fei الذى يلقب بحكيم السينما الصينية، وحصدت أفلامه عدة جوائز عالمية منها فيلم "المرأة من بحيرة الأرواح العطرة" الحائز على جائزة الدب الذهبى بمهرجان برلين عام 1993، وفيلم "ثلج أسود" الحائز على جائزة الدب الفضى فى مهرجان برلين عام 1990، كما يعرض له فيلمين تكريمًا له وندوة يديرها الناقد أسامة عبد الفتاح.

وأوضح محمد سيد أن الفيلم الصينى "الضلع" أو "The Rib" إخراج وى زانج ينافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما ينافس الفيلم الصينى "Mr Big" إخراج تونج شينجيا فى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، كما ستعرض أيضًا مجموعة من الأفلام الصينية كنظرة على السينما الصينية المعاصرة، والتى تعكس أهمية السينما الصينية، وتبين هذه الأفلام الأسلوب الخاص والمتميز فى السينما الصينية خاصة فى الإخراج والتصوير والإضاءة والديكور والتمثيل.

يأتى ذلك الاحتفال بالتعاون مع المركز الثقافى الصين وعلى رأسه المستشار الثقافى الصينى شى يوه وين حيث ستقدم فرقة فولكلور صينية عرضا راقصا فى حفل افتتاح المهرجان.