شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ولبلبة ونبيلة عبيد وهالة صدقى وصفاء الطوخى فى عزاء والد نهال عنبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الفنانين فى عزاء والد الفنانة نهال عنبر، الذى وافته المنية يوم الجمعة الماضي، والمقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتتلقى العزاء الفنانة نهال عنبر وشقيقتها بهرة عنبر، وكان من بين الحضور الفنانة نبيلة عبيد، ومها أحمد، ومحمد رياض، وهانى رمزى، ومنى زكى ووالدتها، والفنانة عبير منير، والفنانة يسرا، والفنانة رجاء حسين، والفنانة شيرين، والفنانة القديرة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة القديرة لبلبة والإعلامية بوسى شلبي، والفنانة وفاء صادق، والفنانة صفاء الطوخي، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة شهيرة، والفنانة فيفى عبدة، وندى بسيوني، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانة هالة صدقي، والفنان نضال الشافعي، والفنانة دنيا عبد العزيز، ولقاء سويدان، والفنان إيهاب فهمي، ومحمد محسن جابر، وتلمر الصراف زوج الفنانة رانيا قريد شوقي، والفنانة فاطمة الكاشف.

يذكر أن والد نهال عنبر توفى الجمعة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.