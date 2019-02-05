شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده ومنى زكى فى عزاء والد نهال عنبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء فى والد الفنانة نهال عنبر، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، والمقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث تتلقى العزاء الفنانة نهال عنبر وشقيقتها بهرة عنبر، فيما يتلقى ابن الفنانة عزاء الرجال.
وكان من بين الحضور الفنانة مني زكي ووالدتها، والفنانة عبير منير ، والفنانة رجاء حسين، والفنانة شيرين، والفنانة القديرة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة شهيرة، والفنانة فيفي عبده، وندى بسيوني، وعزة مجاهد والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانة دنيا عبد العزيز، ولقاء سويدان، والفنان إيهاب فهمي، ومحمد محسن جابر، وآخرون.
يذكر أن والد نهال عنبر توفي الجمعة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده ومنى زكى فى عزاء والد نهال عنبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.