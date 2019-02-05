شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للمونودراما يكرم النجمة صفية العمري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما أن المهرجان في دورته الثانية سيكرم الفنانة الكبيرة صفية العمري، عرفانا وتقديرا لرحلة عطاء وإبداع أثرت في أجيال و أثرت خلالها مختلف الفنون التي أجادتها جميعا، وتميزت فيها ببصمتها المتفردة وأصبحت صفية العمري علامة مضيئة وقدوة للأجيال. يذكر أن صفية العمري قدمت مونودراما لقطة من حياة ممثلة إنتاج مركز الهناجر للفنون.

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