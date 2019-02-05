شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منى زكي وعبير منير أول الحاضرين عزاء والد نهال عنبر بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة نهال عنبر، والمقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث تتلقى عزاء السيدات نهال عنبر، ويتلقى عزاء الرجال نجلها مخرج الكليبات حسام الحسيني .

وحرص عدد من الفنانين على حضور العزاء وعلى رأسهم الفنانة منى زكي، وعبير منير ، والفنانة رجاء حسين.

يذكر أن والد نهال عنبر توفي الجمعة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.