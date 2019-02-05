محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له مع شقيقته وخطيبها أحمد بسيط شقيق الفنان مصطفى بسيط. وكتب خاطر في تعليقه على الصورة: "ألف مبروك أختي وبنتي الصغيرة سوو وصاحبي الجدع أحمد بسيط كان يوم عسل وبجد فرحان فرحة كبيرة قوي بيكو وفرحان كمان علشان أنا ومصطفى بسيط بقينا نسايب". يُذكر أن الفنان مصطفى خاطر يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ" الذي يخوض به السباق الرمضاني، من إخراج أحمد خالد أمين.

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر: "فرحان عشان أنا ومصطفى بسيط بقينا نسايب" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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