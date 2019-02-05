نجمات الفن يتوافدن على عزاء والد نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

توافد نجوم الفن، اليوم الثلاثاء، على مسجد الحامدية الشاذلية لحضور عزاء محمد عنبر، والد الفنانة هنال عنبر، والذي رحل الأحد الماضي، وشُيع جثمانه من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

ووصلت إلى مقر العزاء الفنانات ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، فيفي عبده، شهيرة، بشرى، لقاء سويدان، رانيا محمود ياسين، إنجي وجدان. وسبقهم في الحضور منى زكي، ورجاء حسين، والإعلامية لينا شاكر، شيرين، ودلال عبد العزيز.

وكانت الفنانة نهال عنبر بدأت السبت الماضي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه رمضان المقبل، إلا إنها توقفت عن التصوير فور إعلان نبأ الوفاة.​​