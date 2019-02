من يخلف بن أفليك في "The Batman"؟ (ترشيحات الجمهور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فوجئ متابعو أفلام الأبطال الخارقين بخبر متداول خلال الأيام الماضية، عن عدم استكمال النجم الأمريكي بن أفليك، بطولة سلسلة أفلام "The Batman" التي كان مرشحًا لها. وعلى الرغم من عدم إعلان الأمر بشكل رسمي، إلا أن الجمهور بدأ في ترشيح عدد من الممثلين المحتملين لتجسيد "Batman" على شاشة السينما. وهو الفيلم المقرر عرضه تجاريًا في 2021.

ومن الممثلين الذين تخيلهم الجمهور في زي "باتمان" الأمريكي روبرت باتينسون، بطل سلسلة الفانتازيا والمغامرات "Twilight" عام 2008، وجيك جيلينهال الذي سيجسد دور "Villain" بأحداث فيلم "Spider-Man: Far From Home"، والأمريكي جون هام الذي شارك بن أفليك من قبل بطولة فيلمه "The Town" عام 2010.

وفضل عدد من الجمهور أن تكون شخصية "باتمان" الجديد سمراء البشرة، على أن يكون الممثل المرشح لأداء الشخصية هو النجم الأمريكي الشاب مايكل بي جوردن، الذي شارك مؤخرًا بفيلم الأبطال الخارقين "Black Panther".

تضمنت قائمة الأسماء المرشحة من قبل الجمهور أيضًا من أصحاب البنية القوية ارمي هامر، دومينيك كوبر، وذلك في انتظار إعلان البطل النهائي خلال الفترة المقبلة من قبل مخرج الفيلم مات ريفز، الذي يواصل اختيار فريق عمل الفيلم.

وقد عاني بن أفليك مؤخرًا من إدمان الكحوليات، وهو ما دعا زوجته السابقة النجمة جينيفر جارنر، إيداعه إحدى المصحات النفسية لحين تماثله الشفاء. وعلى الرغم من تعافي بن أفليك إلا أن هناك مؤشرات تؤكد عدم استكمال بن أفليك بطولة السلسلة نظرًا لتضاربها مع عدد من مشاريعه السينمائية.

يذكر أن بن أفليك لديه عدد من البطولات السينمائية الهامة خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن والجريمة "Triple Frontier" والمقرر عرضه في مارس المقبل، إلى جانب الجزء الثاني لفيلم الدراما خاصته "The Accountant" والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد النهائي لطرحه تجاريًا. ​